ЄС відкладе початок переговорів про вступ з Албанією та Північною Македонії - ЗМІ

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу можуть відкласти дату початку переговорів про вступ до блоку Албанії та Північної Македонії

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"На даний момент здається, що Албанії та Північній Македонії не дадуть зелене світло для початку переговорів про вступ до ЄС в цьому році. Можливо, доведеться почекати до березня 2020 року. Франція не дуже зацікавлена + кілька інших. Посли ЄС зустрінуться знову в п'ятницю, щоб обговорити це питання", - написав Джозвяк.

At the moment it seems like #Albania & #NorthMacedonia won’t be given a green light to start eu accession talks this year. Might have to wait till March 2020. #France is not too keen + a few others. Eu ambassadors meet again on fri to discuss it