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ЄС відкладе початок переговорів про вступ з Албанією та Північною Македонії - ЗМІ

Четвер, 10 жовтня 2019, 10:42

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу можуть відкласти дату початку переговорів про вступ до блоку Албанії та Північної Македонії

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"На даний момент здається, що Албанії та Північній Македонії не дадуть зелене світло для початку переговорів про вступ до ЄС в цьому році. Можливо, доведеться почекати до березня 2020 року. Франція не дуже зацікавлена + кілька інших. Посли ЄС зустрінуться знову в п'ятницю, щоб обговорити це питання", - написав Джозвяк.

Раніше повідомлялося, що 15 жовтня в Люксембурзі відбудеться зустріч глав МЗС країн-членів ЄС, на якій планують ухвалити позитивне рішення.

Минулого тижня президенти Європейської ради, Європарламенту і Єврокомісії закликали лідерів держав-членів підтримати початок переговорів про вступ з Албанією і Північною Македонією.

Однак, міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок заявив, що Євросоюз не повинен відкривати переговори про вступ з Албанією.

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Албанія Північна Македонія
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