ЕС отложит начало переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонии – СМИ

Министры иностранных дел стран Евросоюза могут отложить дату начала переговоров о вступлении в блок Албании и Северной Македонии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"На данный момент кажется, что Албании и Северной Македонии не дадут зеленый свет для начала переговоров о вступлении в ЕС в этом году. Возможно, придется подождать до марта 2020 года. Франция не очень заинтересована плюс несколько других. Послы ЕС встретятся снова в пятницу, чтобы обсудить этот вопрос", - написал Джозвяк.

At the moment it seems like #Albania & #NorthMacedonia won’t be given a green light to start eu accession talks this year. Might have to wait till March 2020. #France is not too keen + a few others. Eu ambassadors meet again on fri to discuss it