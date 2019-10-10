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ЕС отложит начало переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонии – СМИ

Четверг, 10 октября 2019, 10:42

Министры иностранных дел стран Евросоюза могут отложить дату начала переговоров о вступлении в блок Албании и Северной Македонии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"На данный момент кажется, что Албании и Северной Македонии не дадут зеленый свет для начала переговоров о вступлении в ЕС в этом году. Возможно, придется подождать до марта 2020 года. Франция не очень заинтересована плюс несколько других. Послы ЕС встретятся снова в пятницу, чтобы обсудить этот вопрос", - написал Джозвяк.

Ранее сообщалось, что 15 октября в Люксембурге состоится встреча глав МИД стран-членов ЕС, на которой планируется принять положительное решение.

На прошлой неделе президенты Европейского совета, Европарламента и Еврокомиссии призвали лидеров государств-членов поддержать начало переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией.

Однако министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок заявил, что Евросоюз не должен открывать переговоры о вступлении с Албанией.

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Албания Северная Македония
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