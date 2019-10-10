Фінляндія заморозила експорт зброї в Туреччину через її операцію в Сирії

Фінляндія рішуче засудила наступ Туреччини на Сирію і через це вирішила заморозити видачу ліцензій на продаж зброї цій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Прем'єр-міністр Антті Рінне заявив, що Держрада не видаватиме нових ліцензій на експорт зброї в Туреччину.

За словами глави уряду, дії Туреччини ускладнюють і без того гостру кризу в регіоні.

"Ми вкрай стурбовані наслідками дій Туреччини для гуманітарної ситуації в Сирії. Військові дії можуть призвести до появи нових біженців, які прагнуть покинути регіон. Нам важливо підготуватися до цього також на рівні ЄС", - заявив Рінне.

Міністр оборони Антті Кайкконен обґрунтовує рішення заморозити експорт зброї тим, що Туреччина почала військову операцію в Північній Сирії, і Фінляндія не експортує зброю до воюючих країн або держав, що порушують права людини. Кайкконен охарактеризував ситуацію в Північній Сирії як серйозну.