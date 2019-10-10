Финляндия заморозила экспорт оружия в Турцию из-за ее операции в Сирии
Финляндия решительно осудила наступление Турции на Сирию и поэтому решила заморозить выдачу лицензий на продажу оружия этой стране.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.
Премьер-министр Антти Ринне заявил, что Госсовет не будет выдавать новых лицензий на экспорт оружия в Турцию.
По словам главы правительства, действия Турции усложняют и без того острый кризис в регионе.
"Мы крайне обеспокоены последствиями действий Турции для гуманитарной ситуации в Сирии. Военные действия могут привести к появлению новых беженцев, стремящихся покинуть регион. Нам важно подготовиться к этому также на уровне ЕС", - заявил Ринне.
Министр обороны Антти Кайкконен обосновывает решение заморозить экспорт оружия тем, что Турция начала военную операцию в Северной Сирии, и Финляндия не экспортирует оружие в воюющие страны или государства, нарушающих права человека. Кайкконен охарактеризовал ситуацию в Северной Сирии как серьезную.