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Финляндия заморозила экспорт оружия в Турцию из-за ее операции в Сирии

Четверг, 10 октября 2019, 11:01

Финляндия решительно осудила наступление Турции на Сирию и поэтому решила заморозить выдачу лицензий на продажу оружия этой стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Премьер-министр Антти Ринне заявил, что Госсовет не будет выдавать новых лицензий на экспорт оружия в Турцию.

По словам главы правительства, действия Турции усложняют и без того острый кризис в регионе.

"Мы крайне обеспокоены последствиями действий Турции для гуманитарной ситуации в Сирии. Военные действия могут привести к появлению новых беженцев, стремящихся покинуть регион. Нам важно подготовиться к этому также на уровне ЕС", - заявил Ринне.

Министр обороны Антти Кайкконен обосновывает решение заморозить экспорт оружия тем, что Турция начала военную операцию в Северной Сирии, и Финляндия не экспортирует оружие в воюющие страны или государства, нарушающих права человека. Кайкконен охарактеризовал ситуацию в Северной Сирии как серьезную.

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