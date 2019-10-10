В результаті вибуху на заводі в Австрії постраждали 9 осіб
Четвер, 10 жовтня 2019, 13:22
В результаті вибуху на сміттєпереробному заводі в Австрії у четвер вранці постраждали 9 осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на OE24.
Вибух пролунав на заводі у місті Гьоршінг біля Лінца близько восьмої ранку. Троє важко поранених були доставлені на вертольотах до клінік Мюнхена, Відня і Лінца, у них опіки.
Після вибуху на заводі спалахнула велика пожежа. 8 пожежних бригад боролися з вогнем у двох залах, в яких сортують пластикові відходи, повідомила поліція.
Місцевих жителів попросили тримати вікна зачиненими.
За даними поліції, немає жодних ознак того, що вибух пов'язаний з терористичною атакою.
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