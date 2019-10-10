В результате взрыва на заводе в Австрии пострадали 9 человек

В результате взрыва на заводе по переработке мусора в Австрии в четверг утром пострадали 9 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на OE24.

Взрыв прогремел на заводе в городе Гершинг у Линца около восьми утра. Трое тяжело раненых были доставлены на вертолетах в клиники Мюнхена, Вены и Линца, у них ожоги.

После взрыва на заводе вспыхнул крупный пожар. Восемь пожарных расчетов боролись с огнем в двух залах, в которых сортируют пластиковые отходы, сообщила полиция.

Местных жителей попросили держать окна закрытыми.

По данным полиции, нет никаких признаков того, что взрыв связан с террористической атакой.