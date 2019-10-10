Туреччина ігноруватиме будь-яку критику військової операції у Сирії - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у четвер, що не сприймає критики щодо своєї антитерористичної операції в Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

"Туреччина проігнорує критику з приводу операції "Джерело миру", яку ми розпочали проти терористичних елементів, в той час як понад 10 іноземних акторів вільно розгулюють по Сирії", - сказав Ердоган.

Він жорстко розкритикував Саудівську Аравію та інших за протидію операції Туреччини.

"Я закликаю Саудівську Аравію подивитися в дзеркало і дати звіт про те, що ви зробили з Єменом", - сказав Ердоган.

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"І Єгипет [маючи на увазі ель-Сіссі], ви нічого не можете сказати? Ви дозволили демократично обраному Мурсі померти, страждаючи в залі суду", - додав він.

"За останні чотири роки Туреччина нейтралізувала в цілому 16 000 терористів, у тому числі 7500 у себе вдома і 8500 за кордоном", - сказав Ердоган.

Протягом доби авіація та артилерія завдали удари по 181 об'єкту курдських загонів у прикордонних районах Сирії. Турецькі війська продовжують просуватися в райони на схід від річки Євфрат на півночі Сирії.

Операція спрямована проти "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські загони, що контролюють цей регіон країни. Анкара вважає більшість курдських підрозділів терористичними.

Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".

Туреччина планує переселити 2 мільйони сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.

Нагадаємо, Євросоюз закликав Туреччину припинити односторонню військову операцію на північному сході Сирії.