Турция будет игнорировать любую критику военной операции в Сирии – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что не воспринимает критику своей антитеррористической операции в Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

"Турция проигнорирует критику по поводу операции "Источник мира", которую мы начали против террористических элементов, в то время как более 10 иностранных актеров свободно разгуливают по Сирии", - сказал Эрдоган.

Он жестко раскритиковал Саудовскую Аравию и других за противодействие операции Турции.

"Я призываю Саудовскую Аравию посмотреть в зеркало и дать отчет о том, что вы сделали с Йеменом", - сказал Эрдоган.

"И Египет [имея в виду эль-Сисси], вы ничего не можете сказать? Вы позволили демократически избранному Мурси умереть, страдая в зале суда", - добавил он.

"За последние четыре года Турция нейтрализовала в целом 16 тысяч террористов, в том числе 7500 у себя дома и 8500 за рубежом", - сказал Эрдоган.

В течение суток авиация и артиллерия нанесли удары по 181 объекту курдских отрядов в приграничных районах Сирии. Турецкие войска продолжают продвигаться в районы к востоку от реки Евфрат на севере Сирии.

Операция направлена ​​против "Демократических сил Сирии" (SDF), в которых преобладают курдские отряды, контролирующие этот регион страны. Анкара считает большинство курдских подразделений террористическими.

Турция имеет 911-километровую границу с Сирией и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образовании там "террористического коридора".

Турция планирует переселить 2 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, простирающуюся от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.

Напомним, Европейский Союз призвал Турцию прекратить одностороннюю военную операцию на северо-востоке Сирии.