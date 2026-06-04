Німеччина звинувачує Росію в "гіркій поразці" у боротьбі за місце в Радбезі ООН

Глава німецького МЗС Йоганн Вадефуль назвав "гіркою поразкою" той факт, що Німеччина не отримала місце непостійного члена Ради безпеки ООН, поступившись Португалії та Австрії.

Заяву німецького міністра наводить BBC, повідомляє "Європейська правда".

У цьому контексті Вадефуль вказав, що "не є таємницею", що Росія розпалювала настрої проти Німеччини.

"Ми рішуче підтримуємо Україну, і Росія не хоче, щоб такий голос лунав у Раді безпеки", – сказав він.

У Раді безпеки ООН є п’ять постійних членів – Китай, Франція, Росія, Велика Британія та США – і 10 тимчасових.

Німеччина отримала 104 голоси у боротьбі за одне з двох місць у Радбезі від групи "Західна Європа та інші", при цьому Португалія отримала 134 голоси на свою користь, а Австрія – 131.

"Ми завжди займали чітку позицію з певних питань, і ці позиції поділяють не всі держави-члени. Те, що Німеччина завжди мусить брати на себе особливу відповідальність за Ізраїль у конфлікті на Близькому Сході, також могло коштувати нам голосів", – додав Вадефуль.

Він також додав, що ще однією причиною поразки Німеччини міг стати пізній вступ у боротьбу за місце в Радбезі ООН.

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна й надалі буде рішучим прихильником міжнародної системи, та привітав Австрію й Португалію.

"Цей результат не змінює завдань, що стоять перед нами в Організації Об’єднаних Націй. Німеччина залишається надійним стовпом багатосторонньої системи", – сказав він.

Німеччина входила до складу Ради безпеки шість разів, востаннє – у 2019 та 2020 роках. Зазвичай Берлін висуває свою кандидатуру до Ради безпеки раз на вісім років. За словами дипломатів, Німеччина ще ніколи раніше не зазнавала невдачі у боротьбі за місце.

Нагадаємо, у вересні 2025 року колишня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок офіційно заступила на посаду президентки Генеральної асамблеї ООН.

Бербок обрали президенткою Генасамблеї ООН на початку червня після того, як вона отримала необхідну більшість у 167 голосів.