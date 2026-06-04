Британська розвідка попередила про нові спроби шпигунства з боку Китаю

Служба безпеки Великої Британії (MI5) попередила, що китайські шпигуни використовують сайти пошуку роботи, такі як LinkedIn, для тиску на британських посадовців та військовослужбовців.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Шпигуни атакують британських урядовців та військових на сайтах з вакансіями, включаючи LinkedIn, Indeed та Upwork, щоб спробувати отримати доступ до секретної або конфіденційної інформації, попередила MI5.

Розвідувальний альянс Five Eyes (Велика Британія, США, Австралія, Канада та Нова Зеландія) опублікував бюлетень, у якому висвітлюється агресивна стратегія онлайн-вербування, коли шпигуни військової розвідки Пекіна видають себе за працівників, що діють від імені приватного бізнесу або аналітичних центрів.

Вони розміщують оголошення про вигадані вакансії, такі як аналітики у питаннях зовнішньої політики чи оборони, перш ніж тиснути на кандидатів, щоб вони надали непублічну інформацію.

Шпигуни зосереджуються на тих, хто має прямий або непрямий доступ до секретної інформації. Навіть якщо заявник не має доступу до таких даних, розкриття інших деталей урядової політики чи військових стратегій можуть поставити під загрозу національну безпеку, попереджають розвідувальні відомства.

"На успішних кандидатів тиснуть, щоб вони надавали "непублічну" інформацію для невказаних клієнтів, пов’язаних з китайським урядом", – йдеться у звіті.

Співбесіди проводяться віртуально. Вербувальники приховують свою справжню особу та розпитують кандидатів про ключові деталі, включаючи їхній доступ до урядових контактів або військову діяльність.

Потім кандидатів просять написати пробний звіт на такі теми, як відносини Китаю з іншими країнами, оборона чи торгівля, перш ніж просять їх надати більш конфіденційну інформацію.

У бюлетені попереджається, що будь-хто, хто причетний до несанкціонованого розголошення інформації, може бути притягнутий до відповідальності за шпигунство.

У жовтні минулого року заступник радника з національної безпеки Великої Британії Меттью Коллінз заявив, що служби розвідки Китаю проводили масштабні шпигунські операції, які загрожували економіці та безпеці країни.

У березні цього року поліція Британії заарештувала трьох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю, один із них виявився чоловіком депутатки від Лейбористської партії Джоані Рід.