Ердоган погрожує відправити до Європи 3,6 млн сирійських біженців

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в четвер розкритикував міжнародну реакцію на наступ Туреччини на північному сході Сирії, погрожуючи відправити мільйони сирійських біженців в Європу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Хей, Європейський союз! Візьми себе в руки. Якщо ти описуєш нашу нинішню операцію як акт вторгнення, це легко - ми відкриємо ворота і відправимо 3,6 мільйона біженців у твоєму напрямку", - сказав Ердоган, звертаючись до членів своєї партії в Анкарі.

Турецька військова операція "Джерело миру" проти сирійських курдських ополчень, яку країна розпочала в середу, викликала хвилю різкої критики західних союзників. ЄС закликав Анкару припинити наступ.

Ердоган сказав, що турецькі сили ліквідували "109 терористів" - членів курдських загонів, яких Туреччина вважає терористами, що загрожують її безпеці.

Багато країн занепокоєні тим, що наступ на курдів може сприяти відродженню сил "Ісламської держави".

Ердоган стверджує, що військова операція Туреччини в Сирії "гарантує всьому світу", що "Ісламська держава" не зможе знову панувати в регіоні.

Рада Безпеки ООН збереться на засідання у четвер, щоб обговорити ситуацію в Сирії.