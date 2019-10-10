Эрдоган угрожает отправить в Европу 3,6 млн сирийских беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг раскритиковал международную реакцию на наступление Турции на северо-востоке Сирии, угрожая отправить миллионы сирийских беженцев в Европу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Хэй, Европейский союз! Возьми себя в руки. Если ты описываешь нашу нынешнюю операцию как акт вторжения, это легко - мы откроем ворота и отправим 3,6 миллиона беженцев в твоем направлении", - сказал Эрдоган, обращаясь к членам своей партии в Анкаре .

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Турецкая военная операция "Источник мира" против сирийских курдских ополчений, которую страна начала в среду, вызвала волну резкой критики западных союзников. ЕС призвал Анкару прекратить наступление.

Эрдоган сказал, что турецкие силы ликвидировали "109 террористов" - членов курдских отрядов, которые Турция считает террористами, которые угрожают ее безопасности.

Многие страны обеспокоены тем, что наступление на курдов может способствовать возрождению сил "Исламского государства".

Эрдоган утверждает, что военная операция Турции в Сирии "гарантирует всему миру", что "Исламское государство" не сможет снова властвовать в регионе.

Совет Безопасности ООН соберется на заседание в четверг, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.