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Болгарія підписала угоду з Грецією для скорочення повної газової залежності від РФ

Четвер, 10 жовтня 2019, 19:07

Грецький міністр навколишнього середовища та енергетики Костіс Чацідакіс та його болгарська колега Теменужка Петкова 10 жовтня підписали угоду про газовий інтерконектор Греція-Болгарія (IGB).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Цей проєкт вартістю 240 млн євро, який частково фінансується ЄС, дозволить Болгарії покращити доступ до природного газу з Каспійського моря.

Європейський інвестиційний банк у четвер погодив кредит на 110 мільйонів євро на будівництво газопроводу довжиною 182 км, який з'єднає Болгарію з Грецією.

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Болгарія, яка наразі задовольняє всі свої потреби газом з Росії, сподівається, що трубопровід із щорічною потужністю 3 млрд куб. м. почне функціонувати до кінця 2020 року і транспортуватиме переважно азербайджанський газ до балканської країни після з'єднання з Трансадріатичним газопроводом (TAP) в Греції.

IGB на 50% належить державній компанії Болгарії BEH. Решту акцій тримають грецька DEPA та італійський Едісон.

 

Після 2020 року Болгарія планує задовільняти до 30% своєї потреби у природному газі з азербайджанського родовища "Шах-Деніз ІІ" транзитом через територію Греції. 

Нині Болгарія майже повністю залежить від постачання російського газу, який транспортується через українську газотранспортну систему і територію Румунії. Передбачається, що після 2019 року Болгарія буде отримувати російський газ через газопровід "Турецький потік", який прокладають по дну Чорного моря.

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Болгарія Греція Енергетика
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