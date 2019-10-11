Чоловік з ножем напав на людей в торговому центрі Манчестера: 5 поранених

П'ятеро людей постраждали в результаті різанини у торговому центрі Арндале в центрі Манчестера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Поліція заявила, що наразі не було жодних повідомлень про загиблих. П’ятьох постраждалих осіб госпіталізували. Торговий центр евакуйовано, рух трамваїв на площі біля входу в ТЦ зупинено.

Враховуючи місце інциденту та його природу, розслідування ведуть офіцери контртерористичного підрозділу поліції.

"На цих ранніх стадіях ми неупереджено думаємо про мотиви цього жахливого інциденту і обставини", - повідомила поліція Манчестера у своїй заяві.

За підозрою у серйозному нападі затримано чоловіка у віці приблизно 40 років. Він залишається під вартою для проведення допиту.

Очевидець, працівник місцевого магазину, повідомив, що нападник бігав з ножем, кидаючись на людей. Він зазначив, що атака відбулась на першому поверсі центру.