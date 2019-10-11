Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Мужчина с ножом напал на людей в торговом центре Манчестера: 5 раненых

Болгария выдвинула условия Северной Македонии для вступления в ЕС: переписать историю, отказаться от языка

Ирландия и Британия заявили о позитиве по Brexit: соглашение возможно до 31 октября

В США задержали двух соратников адвоката Трампа, помогавших ему с Украиной






Мужчина с ножом напал на людей в торговом центре Манчестера: 5 раненых

Пятница, 11 октября 2019, 15:07

Пять человек пострадали в результате резни в торговом центре Арндале в центре Манчестера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Полиция заявила, что пока не было никаких сообщений о погибших. Пять пострадавших госпитализировали. Торговый центр эвакуированы, движение трамваев на площади у входа в ТЦ остановлено.

Учитывая место инцидента и его природу, расследование ведут офицеры контртеррористического подразделения полиции.

"На этих ранних стадиях мы беспристрастно думаем о мотивах этого ужасного инцидента и обстоятельствах", - сообщила полиция Манчестера в своем заявлении.

По подозрению в серьезном нападении задержан мужчина в возрасте примерно 40 лет. Он остается под стражей для допроса.

Очевидец, работник местного магазина, сообщил, что нападавший бегал с ножом, бросаясь на людей. Он отметил, что атака произошла на первом этаже центра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания инциденты
powered by lun.ua