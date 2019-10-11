Мужчина с ножом напал на людей в торговом центре Манчестера: 5 раненых
Пять человек пострадали в результате резни в торговом центре Арндале в центре Манчестера.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Полиция заявила, что пока не было никаких сообщений о погибших. Пять пострадавших госпитализировали. Торговый центр эвакуированы, движение трамваев на площади у входа в ТЦ остановлено.
Учитывая место инцидента и его природу, расследование ведут офицеры контртеррористического подразделения полиции.
"На этих ранних стадиях мы беспристрастно думаем о мотивах этого ужасного инцидента и обстоятельствах", - сообщила полиция Манчестера в своем заявлении.
По подозрению в серьезном нападении задержан мужчина в возрасте примерно 40 лет. Он остается под стражей для допроса.
Очевидец, работник местного магазина, сообщил, что нападавший бегал с ножом, бросаясь на людей. Он отметил, что атака произошла на первом этаже центра.