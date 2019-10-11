РФ обіцяє відповідь Естонії, яка заборонила в’їзд членам молодого крила "Єдиної Росії"
МЗС РФ обіцяє не залишити без відповіді рішення Естонії заборонити в’їзд в країну кільком членам організації "Молода гвардія Єдиної Росії".
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненому у п’ятницю коментарі російського міністерства.
"Як стало відомо, член громадської організації "Молода гвардія Єдиної Росії" А.А.Ковеза внесена Таллінном в список осіб, яким заборонений на десятирічний термін в'їзд на територію Естонської Республіки", - йдеться у повідомленні міністерства.
На сайті МВС Естонії у відповідній базі даних позначені аналогічні обмеження щодо ще трьох її колег, стверджують у російському відомстві.
МЗС РФ вважає дії Естонії черговою недружньою акцією "візового свавілля", щоб не допустити "неугодних їй" представників громадянського суспільства.
Міністерство заявило, що не залишить дії естонської влади без відповіді.
"Молода гвардія Єдиної Росії" - всеросійська прокремлівська суспільно-політична молодіжна організація партії "Єдина Росія".
Заснована у 2005 році, група використовує назву "Молодої гвардії", підпільної організації часів Другої світової війни.