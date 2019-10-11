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РФ обіцяє відповідь Естонії, яка заборонила в’їзд членам молодого крила "Єдиної Росії"

П'ятниця, 11 жовтня 2019, 16:12

МЗС РФ обіцяє не залишити без відповіді рішення Естонії заборонити в’їзд в країну кільком членам організації "Молода гвардія Єдиної Росії".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненому у п’ятницю коментарі російського міністерства.

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"Як стало відомо, член громадської організації "Молода гвардія Єдиної Росії" А.А.Ковеза внесена Таллінном в список осіб, яким заборонений на десятирічний термін в'їзд на територію Естонської Республіки", - йдеться у повідомленні міністерства.

На сайті МВС Естонії у відповідній базі даних позначені аналогічні обмеження щодо ще трьох її колег, стверджують у російському відомстві.

МЗС РФ вважає дії Естонії черговою недружньою акцією "візового свавілля", щоб не допустити "неугодних їй" представників громадянського суспільства.

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Міністерство заявило, що не залишить дії естонської влади без відповіді.

"Молода гвардія Єдиної Росії"  - всеросійська прокремлівська суспільно-політична молодіжна організація партії "Єдина Росія".

Заснована у 2005 році, група використовує назву "Молодої гвардії", підпільної організації часів Другої світової війни.

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