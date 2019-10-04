Найкращого співробітника спецслужби Естонії посадили на 5 років за шпигунство на РФ

В Естонії до п'яти років позбавлення волі за співпрацю з російськими спецслужбами засудили колишнього співробітника Поліції безпеки (КаПо) Владіміра Куликова, затриманого в березні цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Обвинувальний вирок Хар’юський повітовий суд виніс у вересні, з сьогоднішнього дня він набув законної сили.

Куликову були пред'явлені звинувачення за статтею, що передбачає покарання за розвідувальну діяльність, спрямовану проти Естонської Республіки, і її підтримку, а також за створення і підтримку антиестонських зв'язків.

Деталі звинувачення не розголошуються, але ознак державної зради, про можливість якої в квітні говорив гендиректор КаПо, виявлено не було.

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Володимир Куликов звільнився з Поліції безпеки в 2012 році через отриману на службі травму. Йому рекомендували не відвідувати Росію через можливий інтерес до нього російських спецслужб, але Куликов все-таки в Росію поїхав, де спецслужби Росії і вступили з ним в контакт.

Володимир Куликов був затриманий 26 березня, наступного дня його заарештували. Громадськості про це стало відомо 12 квітня, коли Поліція безпеки презентувала свій традиційний щорічник.

Під час роботи в КаПо Куликов був нагороджений орденом Орлиного хреста. Його не раз визнавали в КаПо співробітником року. Після відходу з Поліції безпеки Куликов працював тренером з дзюдо.