РФ обещает ответ Эстонии, которая запретила въезд членам молодежного крыла "Единой России"
МИД РФ обещает не оставить без ответа решение Эстонии запретить въезд в страну нескольким членам организации "Молодая гвардия Единой России".
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в пятницу комментарии российского министерства.
"Как стало известно, член общественной организации "Молодая гвардия Единой России" А.А. Ковеза внесена Таллинном в список лиц, которым запрещен на десятилетний срок въезд на территорию Эстонской Республики", - говорится в сообщении министерства.
На сайте МВД Эстонии в соответствующей базе данных обозначены аналогичные ограничения по еще трех ее коллег, утверждают в российском ведомстве.
МИД РФ считает действия Эстонии очередной недружественной акцией "визового произвола", чтобы не допустить "неугодных ей" представителей гражданского общества.
Министерство заявило, что не оставит действия эстонских властей без ответа.
"Молодая гвардия Единой России" - всероссийская прокремлевская общественно-политическая молодежная организация партии "Единая Россия".
Основанная в 2005 году группа использует название "Молодой гвардии", подпольной организации времен Второй мировой войны.