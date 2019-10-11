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РФ обещает ответ Эстонии, которая запретила въезд членам молодежного крыла "Единой России"

Пятница, 11 октября 2019, 16:12

МИД РФ обещает не оставить без ответа решение Эстонии запретить въезд в страну нескольким членам организации "Молодая гвардия Единой России".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в пятницу комментарии российского министерства.

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"Как стало известно, член общественной организации "Молодая гвардия Единой России" А.А. Ковеза внесена Таллинном в список лиц, которым запрещен на десятилетний срок въезд на территорию Эстонской Республики", - говорится в сообщении министерства.

На сайте МВД Эстонии в соответствующей базе данных обозначены аналогичные ограничения по еще трех ее коллег, утверждают в российском ведомстве.

МИД РФ считает действия Эстонии очередной недружественной акцией "визового произвола", чтобы не допустить "неугодных ей" представителей гражданского общества.

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Министерство заявило, что не оставит действия эстонских властей без ответа.

"Молодая гвардия Единой России" - всероссийская прокремлевская общественно-политическая молодежная организация партии "Единая Россия".

Основанная в 2005 году группа использует название "Молодой гвардии", подпольной организации времен Второй мировой войны.

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