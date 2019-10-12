Лідери каталонських сепаратистів отримають до 15 років в'язниці - ЗМІ

Верховний суд Іспанії планує засудити лідерів каталонських сепаратистів на різні терміні тюремного ув'язнення за організацію референдуму за незалежність Каталонії в 2017 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на судові джерела.

Державний обвинувач вимагав найбільшого тюремного терміну в 25 років для Оріола Хункераса, колишнього заступника керівника каталонського регіонального уряду. Але, за даними агентства, суд планує засудити його до 13-15 років позбавлення волі.

Деякі з каталонських лідерів будуть визнані винними в підбурюванні до заколоту і зловживанні державними коштами, але не в більш серйозному звинуваченні в заколоті.

Очікується, що вирок буде оприлюднений на наступному тижні, швидше за все, в понеділок.

Великі іспанські газети, в тому числі El Pais, La Vanguardia і El Mundo, опублікували аналогічну інформацію про вирок, також посилаючись на джерела.

Загалом на лаві підсудних перебувають 12 каталонських політиків, причетних до організації референдуму за незалежність Каталонії.

Прокуратура домагається вироків від 7 до 25 років - за звинуваченням у заколоті, підбурюванні до заколоту і незаконному привласненні державних коштів. Дев'ять політиків знаходяться у в'язниці в очікуванні вироку.