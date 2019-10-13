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Бельгійську принцесу затримано за участь у протесті екоактивістів у Лондоні

Неділя, 13 жовтня 2019, 13:40

Бельгійська принцесса Марія -Есмеральда була заарештована у Лондоні під час масових протестів екоактивістів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Telegraph.

Згідно повідомленню, 63-річну доньку короля Леопольда III та принцесу Реті арештували у п’ятницю 11 жовтня на Трафальгарській площі, але згодом звільнили без висунення звинувачень.

У виданні звернули увагу, що в документах поліції адресою принцеси названа елітна нерухомість на північному заході Лондона.

Нагадаємо, у Лондон прибувають екоактивісти зі всього світу, які анонсували з понеділку повне перекриття всіх ключових магістралей британської столиці строком на два тижні.

Подібне блокування у Лондоні екоактивісти проводили у квітні – блокування деяких доріг тривало 11 днів.

 Видання зазначає, що наразі у протестах приймають участь біля 1100 екоактивістів.

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