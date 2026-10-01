Глава МЗС Німеччини критикує повільний прогрес у розширенні ЄС

У четвер міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадепуль закликав країни ЄС виконати обіцянки щодо розширення ЄС на Західні Балкани, попередивши, що на кону стоїть авторитет блоку та його вплив у регіоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Вадефуль наголосив, що ЄС ще на саміті в Салоніках у 2003 році заявив, що Західні Балкани мають увійти до складу блоку. Він додав, критично оцінюючи зусилля Німеччини, що колишня канцлерка Ангела Меркель започаткувала "Берлінський процес" 11 років потому, у 2014 році, щоб прискорити цей процес, але минуло ще 12 років, а успіху так і не досягнуто.

"Ми перебуваємо на роздоріжжі щодо процесу розширення ЄС", – заявив Вадефуль журналістам після зустрічі в Чорногорії, що відбулася в рамках "Берлінського процесу", під час якого країни ЄС та Західних Балкан обговорюють питання економічної інтеграції та інфраструктури в регіоні, а також примирення між балканськими країнами.

"Ми не виконали обіцянку", – сказав міністр, додавши: "Я б дуже закликав усіх продемонструвати їм, що обіцянка Салонік була реальною, що ми заслуговуємо на довіру, що Європа надійна".

Вадефуль також згадав про "геополітичних супротивників і конкурентів", які змагаються з ЄС за вплив у регіоні – це ледь прихована алюзія на Росію та Китай. У середу прем’єр-міністр Республіки Сербської Саво Мініч та його попередник Мілорад Додік відвідали правителя Росії Владіміра Путіна в Москві напередодні виборів у Боснії та Герцеговині, які відбудуться в неділю.

Чорногорія перебуває на передовій розширення ЄС і прагне стати 28-м членом блоку у 2028 році. Комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос високо оцінила реформаторські зусилля країни, зазначивши, що 18 із 33 розділів угоди про вступ до ЄС вже закрито, а "ще кілька" планується закрити цього місяця.

"Існує реальна ймовірність того, що Чорногорія завершить переговори до кінця цього року або на початку наступного", – зазначила вона, хоча ратифікація займе ще один-два роки.

Міністр закордонних справ Чорногорії Ервін Ібрагімович повідомив журналістам, що його уряд провів чимало реформ, додавши, що тепер громадяни країни також повинні мати змогу скористатися перевагами членства в ЄС.

"Чесно кажучи, ми заслуговуємо на те, щоб нас прийняли вже зараз", – сказав Ібрагімович.

Раніше у Чорногорії заявляли про побоювання, що низка національних виборів в країнах ЄС наступного року може завадити її вступу.

Нагадаємо, Єврокомісія працює над пропозиціями щодо реформування процесу розширення ЄС у відповідь на ідеї від держав-членів, а також для того, щоб уникнути покладання тягаря нових гарантій виключно на Чорногорію – країну-кандидатку з найвищим рівнем євроінтеграції.

Більше про це читайте у статті: Випробування для ЄС: чому блокування вступу Чорногорії є сигналом для України