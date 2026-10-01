Президент Литви прокоментував незапрошення на зустріч щодо майбутнього НАТО

Литовський президент Гітанас Науседа прокоментував публікацію Politico, в якій йшлося, що США не запросили на зустріч щодо майбутнього НАТО ключових союзників, зокрема Литву.

Заяву Науседи наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як вказав литовський президент, надмірне перебільшення ситуації призвело до штучного ажіотажу.

Він наголосив, що йдеться про зустріч так званої "Бергенської групи", до якої Литва не входить. До цього формату входять США, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Польща, Німеччина та Нідерланди.

"У НАТО понад 30 членів, а в цьому випадку беруть участь лише шість [не враховуючи США]. Мені це здається чимось на кшталт створення штучного ажіотажу", – заявив Науседа журналістам у четвер.

Він зазначив, що Литва та інші країни можуть бути запрошені до участі в цьому форматі в майбутньому, якщо він розшириться.

У матеріалі Politico йшлося, що деякі європейські країни-члени НАТО, які витрачають найбільше коштів на оборону і є союзниками США, не були запрошені на зустріч під егідою Пентагону, присвячену обговоренню питань майбутнього Альянсу.

Як відомо, Міністерство оборони США продовжує готувати перегляд американської військової присутності у Європі, він має бути готовим до 6 листопада.

Агентство Reuters повідомляло про американський опитувальник, надісланий союзникам для проведення цього огляду. Він охоплює питання, що варіюються від видатків на оборону до стратегії, закупівель та підтримки пріоритетів зовнішньої політики США.