"Мені чхати на підтримку РФ": прем’єр Болгарії заперечує проросійську позицію

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заперечив твердження про те, що він має проросійську позицію, а також наголосив, що його очорнюють лише тому, що запропонований ним підхід до укладення мирної угоди між Україною та Росією "не є загальноприйнятим".

Заяву очільника уряду Болгарії наводить Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Радев – один з небагатьох лідерів в ЄС, хто закликає до переговорів з Росією для врегулювання розв’язаної нею війни проти України.

"Це типово і дуже сумно, що якщо ти відхиляєшся від політичного мейнстріму, тебе одразу ж називають проросійським. Це не відповідає дійсності", – сказав він.

Далі він додав, що йому "чхати" на підтримку Росії, але він цінує "реалістичний підхід і пошук шляху до миру якомога швидше, оскільки ця війна виснажує наші соціальні та економічні системи майже щодня".

Радев наголосив, що Європа має перебалансувати свої "військові, економічні та дипломатичні інструменти", додавши, що "поки що не бачить правильного балансу".

Він вважає, що підхід Брюсселя надто зосереджений на "зброї та грошах".

"Нашим ключовим пріоритетом має бути діалог і робота на благо миру", – зазначив болгарський прем’єр, додавши, що потенціал дипломатії ще не вичерпано.

Нещодавно Радев заявляв, що Європейський Союз повинен вести дипломатичні переговори з Росією, щоб покласти край війні в Україні та запобігти руйнівному ядерному удару.

Нагадаємо, Радев оголосив 14 липня, що його країна більше не братиме участі у форматі "коаліції рішучих". Радев пояснив, що Болгарія не буде частиною коаліції, яка підтримує продовження військової допомоги Україні замість дипломатичних зусиль для досягнення миру.

Радев також дистанціювався від участі в так звані "антибалістичній коаліції". Коментуючи ініціативу, в якій беруть участь 10 країн, він заявив, що "рішення, що впливають на нашу колективну безпеку, приймаються в іншому форматі, в іншому місці".