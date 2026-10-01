Сікорський покепкував з імені коня Навроцького і згадав Януковича

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що ім'я Рамзес для коня польського президента може свідчити про фараонські амбіції Кароля Навроцького і порадив главі польської держави бути скромнішим.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Сікорський реагував на матеріал Gazeta Wyborcza, в якому йдеться про те, що Кароль Навроцький, його дружина та донька мають у своєму розпорядженні коней, яких утримують в одній із президентських резиденцій. Канцелярія президента частково підтвердила цю інформацію. Вона повідомила, що Центр обслуговування Канцелярії президента має у своєму розпорядженні трьох коней: поні Едзя, фризького коня Рамзеса та гуцульського коня Араміса.

Однак Канцелярія не повідомила, скільки коштувала купівля коней, а також скільки становить щомісячне утримання тварин. Вона також пояснює, що не може розкрити місце їх постійного перебування з міркувань безпеки.

"Ім’я Рамзес насправді відображає фараонські амбіції. Тільки хтось не дочитав у Пруса, як закінчив Рамзес XIII", – відреагував міністр закордонних справ. Зазначається, що в романі польського лауреата Нобелівської премії Рамзес XIII гине в результаті замаху.

"Цінуймо скромність. Орбан мав зебр, а Янукович – страусів", – додав Сікорський.

Раніше цю справу також прокоментував речник президента Рафал Лешкевич. "Треба мати коняче здоров’я, щоб протистояти черговій пропагандистській медіакампанії, спрямованій проти президента Республіки Польща", – заявив він.

Варто зазначити, що згадка про зебр є відсилкою до корупційного скандалу в Угорщині довкола дачі нині експрем'єра Угорщини Віктора Орбана, де, як з'ясували журналісти, був приватний зоопарк з екзотичними тваринами, зокрема зебрами.

Торік наприкінці вересня демонстранти влаштували протест біля воріт комплексу, тримаючи плакати з антиурядовими гаслами та повітряними кульками у вигляді зебри.