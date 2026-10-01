Генсек НАТО: сьогодні в Європі немає миру

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на тлі зростання зловмисних атак Росії заявив, що "сьогодні в Європі немає миру".

Заяву Рютте наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив генсек Північноатлантичного альянсу, Європа стикається з "повномасштабною війною" в Україні та "зростаючим" переліком зловмисних гібридних атак Росії на континенті.

""Незважаючи на ці важкі втрати, Путін не виявляє жодного бажання припинити війну. Навпаки, наразі він її посилює.І давайте будемо відверті: наші власні країни є цілями. Список зловмисних гібридних атак Росії по всій Європі щодня поповнюється…Ми знаємо, що ці атаки є ознакою відчаю в Росії. Путін не досягає свого в Україні і хоче змусити нас за це заплатити", – сказав Рютте.

Він попередив, що європейських лідерів "чекає довгий шлях", оскільки "добре налагоджена військова машина Росії найближчим часом не заіржавіє, а … військова модернізація та технологічний розвиток Китаю не збираються сповільнюватися".

"Мир є нестійким. Ми не знаємо напевно, що принесе завтрашній день. Але ми знаємо, що будемо захищати одне одного, і що напад на одного є нападом на всіх. Це кредо та наша непохитна рішучість дотримуватися його зберегли мир уже понад 75 років", – додав Рютте.

Нещодавно Рютте також висловлював переконання, що безпосередньої загрози для Альянсу з боку Росії наразі немає.

Перед тим Рютте попередив, що вторгнення дронів на територію Альянсу свідчать про "еволюцію характеру загрози".