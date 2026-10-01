Польські праві вимагають пояснень щодо створення у Польщі українського корпусу ветеранів

У польській консервативній опозиційній партії "Право і справедливість" ("ПіС") вимагають від уряду пояснень з приводу створення у країні українського корпусу ветеранів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Депутат від "ПіС" Анджей Шлівка, зокрема вимагає від уряду пояснень щодо створення у Варшаві українського корпусу ветеранів. Обурений також його колега по партії Пшемислав Чарнек.

Під час фестивалю UA Fest, який відбувся 19 вересня, було оголошено про створення у Варшаві українського корпусу ветеранів.

"Чи була вона (ця ініціатива. – Ред.) перевірена відповідними службами та чи провів уряд аналіз її можливих наслідків для безпеки Республіки Польща", – заявив Шлівка.

Як зазначив депутат, "після закінчення війни Україна буде змушена зіткнутися з величезним викликом реінтеграції сотень тисяч людей, які мають бойовий досвід". "Частина з них боротиметься з наслідками травми, зокрема з ПТСР, а частина може вирішити почати нове життя за межами України", – наголосив опозиційний депутат.

На його думку, "Польща не може пасивно спостерігати" за створенням корпусу. Він зазначив, що в майбутньому це може сприяти "поселенню в країні значної кількості колишніх військовослужбовців іноземної держави з бойовим досвідом".

"Допомога Україні не може означати відмову від обов’язку захищати безпеку польських громадян", – наголосив він.

За словами Шлівки, застереження викликають також "зв’язки корпусу ветеранів із колами 3-го армійського корпусу та Андрієм Білецьким, діяльність якого пов’язана з "Азовом". Політик підкреслив, що "Азов" має задокументовані зв’язки з прославлянням ОУН-УПА.

У зв’язку з цим Шлівка звернувся до прем’єр-міністра та уряду з проханням надати пояснення. Він, зокрема, запитує, чи знали представники влади про намір створити таку установу, чи джерела її фінансування були перевірені Агентством внутрішньої безпеки (ABW), чи було проаналізовано ставлення засновників установи до ОУН-УПА, а також чи доручить прем’єр-міністр провести комплексну оцінку безпеки її функціонування.

Справа щодо українського корпусу ветеранів зацікавила також кандидата від "ПіС" на посаду прем’єр-міністра Пшемислава Чарнека. Політик опублікував допис на платформі X, у якому також вимагає від уряду пояснень. "Хто це дозволив?" – запитує політик.

"Допомога Україні не означає відмову від контролю над тим, хто і з якою метою створює в Польщі подібні структури. Польща не може стати тилом для проблем, з якими Україні доведеться зіткнутися після війни. Безпека поляків має бути на першому місці. Уряд зобов’язаний негайно прояснити цю справу", – написав Чарнек.

Варто зазначити, що Анджей Шлівка відстоював ідею депортації безробітних українців з Польщі, стверджуючи, що з них можна було б зібрати щонайменше бригаду на війну.

Пшемислав Чарнек також відомий своєю антиукраїнською позицією і виступав за призупинення допомоги Києву.