ЄС та Україна визначили засоби для покриття потреб бюджету й армії у 2026 році

Європейська комісія та Україна заявили, що визначили засоби для покриття бюджетних та оборонних потреб України у 2026 році, а також кроки, необхідні для своєчасного надання відповідного фінансування.

Про це йдеться у спільній заяві Єврокомісії та України від 1 жовтня 2026 року, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди".

ЄС та Україна стверджують, що знайшли можливості для забезпечення фінансування українського бюджету та оборони у 2026 році.

"Сьогодні завдяки скоординованим спільним зусиллям ми визначили засоби для покриття бюджетних та оборонних потреб України на 2026 рік. Ми також повторно підтвердили кроки, необхідні для забезпечення їх своєчасного надання", – йдеться у документі.

Також ЄС та Україна "домовилися оперативно рухатися вперед" із виділенням 45 млрд євро в межах Ukraine Support Loan на 2027 рік – "за умови виконання встановлених умов".

"Ми також розпочнемо роботу над визначенням додаткових бюджетних та оборонних потреб", – наголошується в заяві.

"Усі сторони погодилися, що інші партнери також мають виконати свої фінансові зобов'язання та посилити свої зусилля з огляду на значні виклики, з якими стикається Україна", – підкреслили в документі.

Сторони також домовилися зустрічатися щомісяця для координації спільних зусиль.

Нагадаємо, 29 вересня у Брюсселі єврокомісарка Марта Кос заявила, що ЄС виконує свою частину зобов’язань і дала зрозуміти, що очікує того ж і від Києва. Зокрема, вона закликала українську владу об'єднатись для "толоки реформ" в обмін на фінансування.

Раніше президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн стверджував, що через війну Верховна Рада не може працювати у звичайному режимі та швидко ухвалювати всі необхідні законопроєкти.

У Єврокомісії раніше вже нагадували, що для отримання подальших фінансових виплат від Європейського Союзу Україна повинна продовжувати здійснювати й впроваджувати відповідні реформи.