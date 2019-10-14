Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Опозиція "взяла" Сенат Польщі

Каталонія: протестувальники оголосили блокаду аеропорту Барселони

Заблоковані дороги та загальна мобілізація: Каталонія опротестовує вирок лідерам

Уряд Сирії розгортає війська на кордоні, щоб зупинити Туреччину






Могеріні назвала задовільними плани Києва щодо Донбасу і реформ

Понеділок, 14 жовтня 2019, 17:10

Глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні назвала комплексними і задовільними плани Києва щодо Донбасу та реформ, які в Люксембурзі у понеділок представив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми отримали від нього (глави МЗС України. – ЄП) комплексну і, я б навіть сказала, дуже задовільну картину планів, які є в уряду і адміністрації щодо реформ, а також щодо того, як вирішити конфлікт на сході України", - сказала Могеріні, спілкуючись з журналістами після засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Читайте також
Майбутній глава дипломатії ЄС і Пристайко обговорили Донбас і санкції щодо РФ

"Ми бачимо позитивний розвиток подій, дуже хочемо його підтримати", - додала вона.

Могеріні також висловила "повну рішучість ЄС підтримати порядок денний реформ в Україні".

"Ми маємо намір продовжувати підтримку України та українців надалі… Ми підтверджуємо сильну рішучість ЄС у підтримці України, її суверенітету і територіальної цілісності, нашої політики невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя", - зазначила глава дипломатії ЄС.

Раніше у понеділок Пристайко заявив, що зустріч у "нормандському форматі" може відбутися в Парижі в середині листопада.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Донбас та ОРДЛО
powered by lun.ua