Товарообіг Україна-ЄС зріс на 9% і досяг 40 млрд євро

У 2018 році обсяги торгівлі між Україною та Євросоюзом зросли на 9% і ЄС отримав 42% загальних обсягів українського експорту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у третьому щорічному звіті Єврокомісії про виконання 35 найбільших торговельних угод, укладених ЄС із 62 країнами-партнерами, зокрема і з Україною.

"Двосторонній товарообіг у 2018 році досяг 40 млрд євро, що на 9% більше у порівнянні з 2017 роком. ЄС зберіг позитивне сальдо торгівельного балансу в розмірі 4 млрд євро", - йдеться у звіті.

Зазначається, що протягом минулого року Україна здійснила прогрес у виконанні угоди про зону вільної торгівлі з ЄС у деяких секторах. ЄС вітає, зокрема, новий законопроєкт щодо державних закупівель.

Позитивна динаміка також присутня у проведенні регуляторної реформи та приведення стандартів до норм ЄС, триває робота щодо адаптації санітарних та фітосанітарних норм, у сферах митного співробітництва та сприяння торгівлі.

Водночас Єврокомісія зазначила, що Україні потрібно посилити захист прав інтелектуальної власності та прийняти законодавство, яке відповідає міжнародним стандартам.

Також необхідно адаптувати до європейських правила надання державної допомоги.

"ЄС продовжує відстежувати та обговорювати з Україною низку інших торгових подразників, наприклад, новий закон про податок на додану вартість, прийнятий Україною у 2018 році, який забороняє відшкодування податку на додану вартість при експорті ріпаку та сої", - йдеться у звіті.