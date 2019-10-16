Товарооборот Украина-ЕС вырос на 9% и достиг 40 млрд евро

В 2018 году объемы торговли между Украиной и Европейским Союзом выросли на 9% и ЕС получил 42% общих объемов украинского экспорта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в третьем ежегодном отчете Еврокомиссии о выполнении 35 крупнейших торговых соглашений, заключенных ЕС с 62 странами-партнерами, в том числе и с Украиной.

"Двусторонний товарооборот в 2018 году достиг 40 млрд евро, что на 9% больше по сравнению с 2017 годом. ЕС сохранил положительное сальдо торгового баланса в размере 4 млрд евро", - говорится в отчете.

Отмечается, что в течение прошлого года Украина достигла прогресса в выполнении соглашения о зоне свободной торговли с ЕС в некоторых секторах. ЕС приветствует, в частности, новый законопроект о государственных закупках.

Положительная динамика также присутствует в проведении реформы управления и приведения стандартов к нормам ЕС, продолжается работа по адаптации санитарных и фитосанитарных норм, в сферах таможенного сотрудничества и содействия торговле.

В то же время Еврокомиссия отметила, что Украине нужно усилить защиту прав интеллектуальной собственности и принять законодательство, соответствующее международным стандартам.

Также необходимо адаптировать к европейским правила предоставления государственной помощи.

"ЕС продолжает отслеживать и обсуждать с Украиной ряд других торговых раздражителей, например, новый закон о налоге на добавленную стоимость, принятый Украины в 2018 году, который запрещает возмещение налога на добавленную стоимость при экспорте рапса и сои", - говорится в отчете.