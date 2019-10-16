Косово відкликало заявку на вступ до Інтерполу

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що рішення Косова відмовитись від заявки на вступ до Інтерполу є "маленькою тактичною перемогою" для Сербії, але проблема "не вирішена стратегічно".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Тим часом міністр внутрішніх справ Небойша Стефанович заявив на асамблеї Інтерполу в Чилі, що відкликання заявки Приштини є "великою перемогою" для Сербії та міжнародного права.

Раніше прем'єр-міністр Косова Рамуш Харадінай надіслав листа Генеральній асамблеї Інтерполу, в якому заявив, що Приштина відкликала заявку на членство в міжнародній правоохоронній організації.

Торік Генеральна асамблея Інтерполу не підтримала заявку Косова про набуття членства в організації.

2017 року Інтерпол прийняв резолюцію, згідно з якою країни, які подають заявку на вступ, повинні бути членами ООН або мати статус спостерігача. Косово тричі подавало заявку на вступ до Інтерполу - у 2010, 2015 і 2017 роках.

Косово в односторонньому порядку проголосило незалежність від Сербії в 2008 році, але в той час як більшість західних країн визнали її незалежною державою, Сербія і її союзники не визнали її, фактично виключивши її з переговорів про вступ до ООН, ЄС і НАТО.

Мирні переговори були припинені рік тому, коли уряд, який відходить, запровадив 100-відсоткові мита на товари, вироблені в Сербії.

Дві косовські опозиційні партії набрали найбільше голосів на позачергових виборах нового парламенту 6 жовтня, проведених на тлі закликів до лідерів відновити діалог з Сербією щодо нормалізації відносин.

Торік президент Косово Хашим Тачі та президент Сербії Александар Вучич заявили, що вони можуть погодитися на обмін окремими територіями, але зіткнулися з сильною опозицією до цієї ідеї як у країні, так і за кордоном.