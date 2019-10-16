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Італія запровадить новий податок для технологічних гігантів

Середа, 16 жовтня 2019, 17:12

Схвалений проект бюджету Італії на 2020 рік передбачає новий податок для цифрових компанії, у тому числі американських технологічних гігантів, що може призвести до жорсткої відповіді Вашингтона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

З наступного року такі компанії як Facebook, Google та Amazon повинні будуть сплачувати 3-відсотковий збір за інтернет-транзакції.

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У Вашингтоні неодноразово заявляли, що стягнення є несправедливими для американських фірм.  Високопоставлений американський чиновник заявив, що президент Дональд Трамп готовий заявити про жорстку відповідь. У середу він зустрінеться з президентом Італії Серджо Маттареллою у Вашингтоні.

Новий збір дозволить поповнити італійський бюджет на близько 600 мільйонів євро на рік. Рим намагається знайти альтернативні доходи, щоб уникнути запланованого збільшення податку з продажу.

Італія та інші члени Європейського союзу давно скаржаться на те, що  веб-гіганти збирають величезний прибуток у європейських країнах, але сплачують лише кілька мільйонів євро податків щороку.

Але поки що на рівні ЄС немає спільної домовленості про те, як оподатковувати фірми.

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