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Италия введет новый налог для технологических гигантов

Среда, 16 октября 2019, 17:12

Одобренный проект бюджета Италии на 2020 год предусматривает новый налог для цифровых компаний, в том числе американских технологических гигантов, что может привести к жесткому ответу Вашингтона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Со следующего года такие компании как Facebook, Google и Amazon должны будут платить 3-процентный сбор за интернет-транзакции.

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В Вашингтоне неоднократно заявляли, что взыскание являются несправедливыми для американских фирм. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что президент Дональд Трамп готов заявить о жестком ответе. В среду он встретится с президентом Италии Серджо Маттарелла в Вашингтоне.

Новый сбор позволит пополнить итальянский бюджет на около 600 млн евро в год. Рим пытается найти альтернативные доходы, чтобы избежать запланированного увеличения налога с продаж.

Италия и другие члены Европейского союза давно жалуются на то, что веб-гиганты собирают огромную прибыль в европейских странах, но платят только несколько миллионов евро налогов ежегодно.

Но пока что на уровне ЕС нет общей договоренности о том, как облагать фирмы.

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