Британія ратифікувала протокол про вступ Північної Македонії до НАТО

Велика Британія завершила всі процедури, необхідні для ратифікації Протоколу про членство в НАТО Республіки Північна Македонія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заяви міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

"Я радий підписати Протокол про вступ Північної Македонії в НАТО сьогодні з послом Олександрою Міовською. Я з нетерпінням очікую приєднання Північної Македонії до сім'ї НАТО і участі в зустрічі лідерів НАТО в Лондоні, щоб сприяти зміцненню міжнародного миру і безпеки", - написав Рааб в Twitter.

I’m delighted to sign North Macedonia’s @NATO Accession Protocol today with Ambassador @a_miovska. I look forward to 🇲🇰 joining the NATO family and attending the NATO Leaders’ Meeting in London to help promote international peace and security. #WeAreNATO #NATOLondon pic.twitter.com/B198Il7wxD