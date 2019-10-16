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Британія ратифікувала протокол про вступ Північної Македонії до НАТО

Середа, 16 жовтня 2019, 17:14

Велика Британія завершила всі процедури, необхідні для ратифікації Протоколу про членство в НАТО Республіки Північна Македонія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заяви міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

"Я радий підписати Протокол про вступ Північної Македонії в НАТО сьогодні з послом Олександрою Міовською. Я з нетерпінням очікую приєднання Північної Македонії до сім'ї НАТО і участі в зустрічі лідерів НАТО в Лондоні, щоб сприяти зміцненню міжнародного миру і безпеки", - написав Рааб в Twitter.

Сьогодні македонський протокол також ратифікував парламент Італії. Таким чином, вже 24 країни НАТО затвердили цей документ, залишилися лише США, Франція, Іспанія, Нідерланди та Ісландія.

Як відомо, напередодні Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ не змогла у вівторок ухвалити рішення про початок переговорів про вступ з Албанією та Північною Македонією.

Нагадаємо, 12 лютого уряд у Скоп’є офіційно повідомив про зміну назви Македонії на Республіка Північна Македонія.

Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

Читайте детальніше: "Шлях до НАТО: як Македонія вирвалася з кола "друзів РФ" та стає членом Альянсу".

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