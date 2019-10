Великобритания ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Великобритания завершила все процедуры, необходимые для ратифицирования Протокола о членстве в НАТО Республики Северная Македония.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заяви министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

"Я рад подписать Протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО сегодня с послом Александрой Миовской. Я с нетерпением ожидаю присоединения Северной Македонии к семье НАТО и участия во встрече лидеров НАТО в Лондоне, чтобы содействовать укреплению международного мира и безопасности", - написал Рааб в Twitter.

I’m delighted to sign North Macedonia’s @NATO Accession Protocol today with Ambassador @a_miovska. I look forward to 🇲🇰 joining the NATO family and attending the NATO Leaders’ Meeting in London to help promote international peace and security. #WeAreNATO #NATOLondon pic.twitter.com/B198Il7wxD