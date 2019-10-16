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Великобритания ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Среда, 16 октября 2019, 17:14

Великобритания завершила все процедуры, необходимые для ратифицирования Протокола о членстве в НАТО Республики Северная Македония.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заяви министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

"Я рад подписать Протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО сегодня с послом Александрой Миовской. Я с нетерпением ожидаю присоединения Северной Македонии к семье НАТО и участия во встрече лидеров НАТО в Лондоне, чтобы содействовать укреплению международного мира и безопасности", - написал Рааб в Twitter.

Сегодня македонский протокол также ратифицировал парламент Италии. Таким образом, уже 24 страны НАТО утвердили этот документ, остались лишь США, Франция, Испания, Нидерланды и Исландия.

Напомним, 12 февраля правительство в Скопье официально сообщил об изменении названия Македонии на Республика Северная Македония.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

Читайте подробнее: "Путь в НАТО как Македония вырвалась из круга "друзей РФ" и становится членом Альянса".

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