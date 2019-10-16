Італія ратифікувала протокол про вступ Північної Македонії до НАТО

Сенат Італії ратифікував Протокол про членство в НАТО Республіки Північна Македонія.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті Сенату.

Протокол був винесений на голосування італійського парламенту у червні, а сьогодні був остаточно затверджений. Італія стала 23 країною Альянсу, яка ратифікувала цей документ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше висловлював сподівання, що процес ратифікації закінчиться до грудня цього року, і в грудні на саміті НАТО в Лондоні країна стане повноправним членом Альянсу.

Як відомо, напередодні Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ не змогла у вівторок ухвалити рішення про початок переговорів про вступ з Албанією та Північною Македонією.

Нагадаємо, 12 лютого уряд у Скоп’є офіційно повідомив про зміну назви Македонії на Республіка Північна Македонія.

Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

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