Тисячі фермерів на тракторах влаштували протест у Гаазі

Тисячі нідерландських фермерів у середу приїхали тракторами в Гаагу, протестуючи проти урядових дій щодо зменшення викидів вуглецю та азоту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Це другий великий протест фермерів цього місяця, які кажуть, що уряд неправомірно звинувачує сільське господарство через викиди азоту.

Уряд розгорнув військові вантажівки на ключових перехрестях у центрі Гааги, щоб не допустити фермерів до комерційного та політичного центру міста, яке є резиденцією парламенту Нідерландів. Великі вантажівки були розміщені на ключових дорогах.

Фермери розлючені нещодавно оголошеними урядом планами щодо скорочення викидів, зокрема, азоту.

Вони стверджують, що плани уряду базуються на неточних показаннях та розрахунках Національного інституту охорони здоров'я та навколишнього середовища, який фінансується урядом. Інститут заперечив звинувачення у своїй заяві, назвавши свої вимірювання "надійними та науково відповідальними".

Фермери розпочали демонстрацію в центральному місті Де Більт, де інститут має штаб-квартиру, перш ніж вирушити в Гаагу.

В Гаазі вони зібралися біля невеликої сцени, щоб послухати музику та виступи фермерів і політиків.

Деяким фермерам вдалося проїхати своїми тракторами через місто, інші перекрили трамвайні колії біля центрального залізничного вокзалу.