США при виході з Сирії авіаударом знищили свою колишню базу

Виходячи з Сирії, США авіаударом знищили боєприпаси та обладнання на своїй колишній базі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Метою атаки був цементний завод компанії Lafarge неподалік від Алеппо, в якому раніше знаходився склад боєприпасів.

Полковник Майлс Кеггінс, який відповідає за зв’язки з громадськістю в штабі коаліційного угруповання в Іраку, повідомив, що авіаудар нанесли за допомогою двох літаків F-15.

Після того, як американські війська покинули базу в Манбіджі, вона опинилася під контролем російських найманців, що підтримують режим Башара Асада та його іранських союзників, які тепер готуються до атаки турецької армії.

США вирішили евакуювати всіх американських військових із північної частини Сирії. Після цього Туреччина почала свій наступ на північні регіони Сирії.