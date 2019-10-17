США при выходе из Сирии авиаударом уничтожили свою бывшую базу

Выходя из Сирии, США авиаударом уничтожили боеприпасы и оборудование на своей бывшей базе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Целью атаки был цементный завод компании Lafarge неподалеку от Алеппо, в котором раньше находился склад боеприпасов.

Полковник Майлс Кеггинс, отвечающий за связи с общественностью в штабе коалиционной группировки в Ираке, сообщил, что авиаудар был нанесен с помощью двух самолетов F-15.

После того как американские войска покинули базу в Манбидже, она оказалась под контролем российских наемников, поддерживающих режим Башара Асада и его иранских союзников, которые теперь готовятся к атаке турецкой армии.

США решили эвакуировать всех американских военных из северной части Сирии. После этого Турция начала свое наступление на северные регионы Сирии.