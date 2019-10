Послы ЕС до сих пор не получили проект соглашения о Brexit, до саммита в Брюсселе – несколько часов

Послы стран Евросоюза до сих пор не получили проект нового текста соглашения о Brexit, поэтому его обсуждение лидерами ЕС на сегодняшнем саммите остается под вопросом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала в Twitter политический обозреватель ВВС Катя Адлер.

Послы ждали текст в четверг утром, чтобы они могли прочитать его с юридическими экспертами, прежде чем лидеры стран ЕС могли бы обсудить на саммите в Брюсселе, который начнется во второй половине дня.

NEW:EU Ambassadors representing leaders in Brussels expected to receive draft new Brexit text this morning so as to be able to read with legal experts in EU capitals before EU leaders discuss. They've not received text. EU diplomat to me just now"We are more and more pessimistic"