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Послы ЕС до сих пор не получили проект соглашения о Brexit, до саммита в Брюсселе – несколько часов

Четверг, 17 октября 2019, 10:51

Послы стран Евросоюза до сих пор не получили проект нового текста соглашения о Brexit, поэтому его обсуждение лидерами ЕС на сегодняшнем саммите остается под вопросом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала в Twitter политический обозреватель ВВС Катя Адлер.

Послы ждали текст в четверг утром, чтобы они могли прочитать его с юридическими экспертами, прежде чем лидеры стран ЕС могли бы обсудить на саммите в Брюсселе, который начнется во второй половине дня.

"Они не получили текст. Дипломат ЕС только что сказал мне: "У нас все больше пессимизма", - написала Адлер.

Впрочем, в Брюсселе не исключают, что проект соглашения все же будет отправлен в последний момент и его обсудят на саммите.

Ранее сообщалось, что ЕС и Великобритания приблизились к достижению соглашения по Brexit, но остаются разногласия в вопросах таможни на ирландской границе и налога на добавленную стоимость.

Британский премьер Борис Джонсон будет вынужден просить ЕС об отсрочке Brexit, если до 19 октября не договорится о новом соглашении

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