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Асад пообіцяв протистояти вторгненню Туреччини "усіма законними засобами"

Четвер, 17 жовтня 2019, 16:46

Президент Сирії Башар Асад заявив, що Дамаск стримуватиме турецьку агресію "усіма можливими законними засобами".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сирійське державне агентство SANA, про це він оголосив у четвер під час зустріч з радником із нацбезпеки Ірану.

Асад заявив, що "режим Ердогана" веде злочинну агресію проти Сирії під брехливими лозунгами.

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Він сказав, що Сирія буде реагувати на явне вторгнення на сирійську територію "всіма доступними законними засобами".

Туреччина 9 жовтня розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".

Туреччина планує переселити 3,6 мільйона сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.

У результаті турецького наступу Росія, яка підтримує уряд Башара Асада, може значно посилити свій вплив. Сирійські війська спільно з російськими військовими займають північні території, раніше контрольовані курдами.

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