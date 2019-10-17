Асад пообіцяв протистояти вторгненню Туреччини "усіма законними засобами"

Президент Сирії Башар Асад заявив, що Дамаск стримуватиме турецьку агресію "усіма можливими законними засобами".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сирійське державне агентство SANA, про це він оголосив у четвер під час зустріч з радником із нацбезпеки Ірану.

Асад заявив, що "режим Ердогана" веде злочинну агресію проти Сирії під брехливими лозунгами.

Він сказав, що Сирія буде реагувати на явне вторгнення на сирійську територію "всіма доступними законними засобами".

Туреччина 9 жовтня розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".

Туреччина планує переселити 3,6 мільйона сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.

У результаті турецького наступу Росія, яка підтримує уряд Башара Асада, може значно посилити свій вплив. Сирійські війська спільно з російськими військовими займають північні території, раніше контрольовані курдами.