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Асад пообещал противостоять вторжению Турции "всеми законными способами"

Четверг, 17 октября 2019, 16:46

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск будет сдерживать турецкую агрессию "всеми возможными законными средствами".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA, об этом он объявил в четверг во время встречи с советником по нацбезопасности Ирана.

Асад заявил, что "режим Эрдогана" ведет преступную агрессию против Сирии под лживыми лозунгами.

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Он сказал, что Сирия будет реагировать на явное вторжение на сирийскую территорию "всеми законными средствами".

Турция 9 октября начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образовании там "террористического коридора".

Турция планирует переселить 3,6 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, что простирается от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.

В результате турецкого наступления Россия, которая поддерживает правительство Башара Асада, может значительно усилить свое влияние. Сирийские войска совместно с российскими военными занимают северные территории, ранее контролируемые курдами.

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Турция Сирия
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