Асад пообещал противостоять вторжению Турции "всеми законными способами"

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск будет сдерживать турецкую агрессию "всеми возможными законными средствами".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA, об этом он объявил в четверг во время встречи с советником по нацбезопасности Ирана.

Асад заявил, что "режим Эрдогана" ведет преступную агрессию против Сирии под лживыми лозунгами.

Он сказал, что Сирия будет реагировать на явное вторжение на сирийскую территорию "всеми законными средствами".

Турция 9 октября начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образовании там "террористического коридора".

Турция планирует переселить 3,6 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, что простирается от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.

В результате турецкого наступления Россия, которая поддерживает правительство Башара Асада, может значительно усилить свое влияние. Сирийские войска совместно с российскими военными занимают северные территории, ранее контролируемые курдами.