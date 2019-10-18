ЄС захищатиме європейські компанії від нових мит США на імпорт - єврокомісар

Європейський союз збирається відповісти контрзаходами на введення Сполученими Штатами нових тарифів на європейську продукцію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрьом.

"Ми шкодуємо про те, що США вибрали шлях введення тарифів. Цей крок не залишає нам ніякої альтернативи, окрім як своєчасно застосувати свої тарифи у випадку з Boeing, коли СОТ визнала США порушниками правил", - йдеться в заяві.

Мальмстрьом зазначила, що нові тарифи завдадуть дуже істотної шкоди високоінтегрованому ланцюжку поставок авіаційних секторів в США і ЄС і призведуть до додаткового збитку для багатьох інших секторів, які вже страждають від нинішньої торгової напруженості.

"ЄС і США були визнані порушниками правил СОТ. Як найбільші у світі виробники літаків, ЄС і США несуть спільну відповідальність за те, щоб сісти і домовитися про врегулювання, яке є збалансованим і сумісним з правилами СОТ", - заявила вона.

Єврокомісія стежитиме за впливом оголошених американських тарифів на європейські продукти, особливо в сільськогосподарському секторі. "Європейська комісія зобов'язується захищати європейські компанії, фермерів і споживачів", - заявила Мальмстрем.

Нагадаємо, Сполучені Штати 18 жовтня запровадили нові мита на низку європейських товарів у відповідь на субсидії Євросоюзу для авіаційного гіганта Airbus.