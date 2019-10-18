Меркель допустила нове відтермінування Brexit - ЗМІ

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель сказала лідерам ЄС, що відтермінування Brexit буде неуникним, якщо британські депутати відхилять узгоджену з Борисом Джонсоном угоду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо виданню The Guardian від джерела, наближеного до дискусій на саміті ЄС цими днями в Брюсселі.

Під час приватних переговорів на саміті ЄС Меркель заявила своїм колегам, що вони не можуть удавати, ніби Британії не запропонують знову відтермінувати Brexit, якщо Лондон про це попросить.

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Меркель сказала, що лідери ЄС несуть відповідальність за те, щоб Велика Британія не залишила Євросоюз без угоди.

Її слова суперечать публічній заяві президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера, який сказав, що "виключає" продовження.

Розмова між лідерами ЄС відбулася в четвер, незадовго до того, як лідери блоку заявили про одностайну підтримку нової угоди з Джонсоном.

Меркель також сказала Джонсону, аби він не повідомляв громадськості, що лідери ЄС виключають можливість відтермінування Brexit.

Парламент Британії в суботу проведе голосування за нову угоду, і для її затвердження необхідно щонайменше 320 голосів. За підрахунками британських ЗМІ, поки що Джонсон може розраховувати на 316 голосів.

Якщо прем'єр-міністр зазнає невдачі, тоді, згідно з умовами прийнятого у вересні закону, йому доведеться попросити відтермінування Brexit, щоб уникнути виходу без угоди.

Як відомо, парламент Британії тричі відхилив попередню угоду про Brexit, про яку з Брюсселем домовлялася Тереза Мей.