США схвалили продаж Javelin Україні на суму $39 млн - ЗМІ

Державний департамент США, за неофіційною інформацією, схвалив новий продаж протитанкових ракет Javelin Україні на суму 39 мільйонів доларів.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо агентству Bloomberg від трьох джерел, ознайомлених із питанням.

За інформацією джерел, Держдеп схвалив, а Конгрес неофіційно підписав продаж 150 протитанкових ракет та двох додаткових ракетних установок.

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Україна попросила продати зброю на початку цього літа. США раніше вже продали Україні понад 200 ракет і 37 пускових установок у 2018 році.

Повідомлення про продаж ракет надійшло на тлі занепокоєння, що президент США Дональд Трамп загальмував військову допомогу Києву цього літа, щоб змусити президента Зеленського провести розслідування стосовно його політичного конкурента Джо Байдена.

Javelin - головна протитанкова зброя армії і морської піхоти США. Вона дозволяє солдату або морському піхотинцю стріляти і швидко рухатися, оскільки ракета самокеровано прямує до цілі.