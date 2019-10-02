США одобрили продажу Javelin Украине на сумму $39 млн - СМИ

Государственный департамент США, по неофициальной информации, одобрил новую продажу противотанковых ракет Javelin Украине на сумму 39 млн долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно агентству Bloomberg от трех источников, знакомых с вопросом.

По информации источников, Госдеп одобрил, а Конгресс неофициально подписал продажу 150 противотанковых ракет и двух дополнительных ракетных установок.

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Украина попросила продать оружие в начале этого лета. США ранее уже продали Украине более 200 ракет и 37 пусковых установок в 2018 году.

Сообщение о продаже ракет поступило на фоне беспокойства, что президент США Дональд Трамп затормозил военную помощь Киеву этим летом, чтобы заставить президента Зеленского провести расследование в отношении его политического конкурента Джо Байдена.

Javelin - главное противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Оно позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета самоуправляется к цели.