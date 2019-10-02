У Італії опублікували копію ймовірної угоди "Ліги" з РФ

Італійські газети 2 жовтня опублікували копію ймовірної угоди між діячем, близьким до партії "Ліга", та росіянами щодо отримання 4% від постачання російського дизельного палива на 1,5 мільярда євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

У документі, вилученому з телефонів Джанлуки Савойні - колишнього прессекретаря лідера "Ліги" Маттео Сальвіні - та двох інших італійців, які зустрілися з трьома росіянами в московському готелі "Метрополь" у жовтні торік, описана очевидна угода про "відкат" від виручки у 4% для "Ліги" і 6% для російських посередників.

Ультраправий лідер Сальвіні знову відкинув усі підозри.

"Ні долара, ліри, флорина, рубля. Я ніколи нічого не бачив і не просив, і ніхто в "Лізі" нічого не бачив і не просив", - сказав колишній міністр внутрішніх справ.

"Вони можуть підробити і опублікувати всі потрібні фотографії. Ми очікуємо, що розслідування, яке триває протягом року, завершиться. Поговоримо про серйозні речі. Це несерйозна річ", - додав Сальвіні.

Савойні зустрівся з росіянами 18 жовтня разом з двома іншими італійцями, адвокатом та колишнім банкіром, і нібито обговорював операцію, яка стосувалася енергетичної компанії Eni і яка, за даними джерел, так і не відбулася.

Двох росіян видання BuzzFeed назвало Андрієм Юрійовичем Харченком та Іллею Андрійовичем Якуніним. Підтвердження їхніх осіб надійшло від джерел, близьких до розслідування стосовно Савойні.

Двоє росіян, за словами BuzzFeed, мають зв'язки з ультраправим пропагандистом Александром Дугіним та Владіміром Плігіним, політичним діячем, близьким до президента Росії Владіміра Путіна.

Слідчі отримали запис переговорів у готелі "Метрополь" від журналіста L'Espresso. Розмова, можливо, була записана на мобільний телефон одного з присутніх італійців.

Савойні перебуває під слідством щодо міжнародної корупції разом із адвокатом Джанлукою Меранда та колишнім банкіром Франческо Ваннуччі.