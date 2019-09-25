Прем'єр Італії вимагає пояснень у справі про нафтові "відкати" з РФ

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив у вівторок, що "невідкладним та необхідним" для парламенту є нове роз'яснення щодо того, чи могла людина, близька до партії "Ліга", обговорювати отримання фінансування за рахунок нафтових відкатів з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Джанлука Савойні, колишній речник лідера "Ліги" та колишнього міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні, перебуває під слідством за підозрою у міжнародній корупції.

Конте звітував перед Сенатам про цю справу в липні, перш ніж Сальвіні призвів до розпаду попереднього уряду.

Прем'єр-міністр заявив Сенату, що Савойні був у Москві 15-16 липня минулого року в оточенні Сальвіні, хоча ніколи не працював урядовим консультантом.

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Як стверджується, Савойні обговорював російське фінансування "Ліги" в Москві 18 жовтня.

Сальвіні поки що не доповідав парламенту про цю справу, заявивши, що йому не потрібно говорити про "фантазії" і що він не взяв жодного російського рубля.

Савойні зустрівся з росіянами 18 жовтня разом з двома іншими італійцями, адвокатом та колишнім банкіром, і нібито обговорював операцію, яка стосувалася енергетичної компанії Eni і яка, за даними джерел, так і не відбулася.

Двох росіян видання BuzzFeed назвало Андрієм Юрійовичем Харченком та Іллею Андрійовичем Якуніним. Підтвердження їхніх осіб надійшло від джерел, близьких до розслідування стосовно Савойні.

Двоє росіян, за словами BuzzFeed, мають зв'язки з ультраправим пропагандистом Александром Дугіним та Владіміром Плігіним, політичним діячем, близьким до президента Росії Владіміра Путіна.

Слідчі отримали запис переговорів у готелі "Метрополь" від журналіста L'Espresso. Розмова, можливо, була записана на мобільний телефон одного з присутніх італійців.

Савойні перебуває під слідством щодо міжнародної корупції разом із адвокатом Джанлукою Меранда та колишнім банкіром Франческо Ваннуччі.