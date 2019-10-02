В Италии опубликовали копию предполагаемой сделки "Лиги" с РФ

Итальянские газеты 2 октября опубликовали копию предполагаемой сделки между деятелем, близким к партии "Лига", и россиянами о получении 4% от поставок российского дизельного топлива на 1,5 миллиарда евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

В документе, изъятом из телефонов Джанлуки Савойни - бывшего пресс-секретаря лидера "Лиги" Маттео Сальвини - и двух других итальянцев, которые встретились с тремя россиянами в московской гостинице "Метрополь" в октябре прошлого года, описано соглашение об "откате" от выручки - в 4% для "Лиги" и 6% для российских посредников.

Ультраправый лидер Сальвини снова отверг все подозрения.

"Ни доллара, лиры, флорина, рубля. Я никогда ничего не видел и не просил, и никто в "Лиге" ничего не видел и не просил", - сказал бывший министр внутренних дел.

"Они могут подделать и опубликовать все необходимые фотографии. Мы ожидаем, что расследование, которое длится в течение года, завершится. Поговорим о серьезных вещах. Это несерьезная вещь", - добавил Сальвини.

Читайте также Премьер Италии требует объяснений по делу о нефтяных "откатах" из РФ

Савойни встретился с россиянами 18 октября вместе с двумя другими итальянцами, адвокатом и бывшим банкиром, и якобы обсуждал операцию, которая касалась энергетической компании Eni и которая, по данным источников, так и не состоялась.

Двух россиян издание BuzzFeed назвал Андреем Юрьевичем Харченко и Ильей Андреевичем Якуниным. Подтверждение их личностей поступило от источников, близких к расследованию в отношении Савойни.

Двое россиян, по словам BuzzFeed, имеют связи с ультраправым пропагандистом Александром Дугиным и Владимиром Плигиным, политическим деятелем, близким к президенту России Владимиру Путину.

Следователи получили запись переговоров в гостинице "Метрополь" от журналиста L'Espresso. Разговор, возможно, был записан на мобильный телефон одного из присутствующих итальянцев.

Савойни находится под следствием по международной коррупции вместе с адвокатом Джанлукой Меранда и бывшим банкиром Франческо Ваннуччи.