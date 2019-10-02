На півночі Франції 156 людей звернулися до лікарень через пожежу на хімзаводі

Органи охорони здоров'я Франції зафіксували з ранку четверга 156 відвідувань відділень швидкої допомоги людей, чиї симптоми потенційно можуть бути пов'язані з пожежею на хімічному заводі Lubrizol в Руані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Повідомляється, що за допомогою медиків звернулися 121 дорослих і 35 дітей.

За даними Університетської лікарні Руана, люди скаржилися на проблеми з диханням, запаморочення, нудоту ... За результатами звернень були госпіталізовані шість людей, які і раніше мали респіраторні проблеми.

У четвер, коли сталася пожежа, служба медичної допомоги зареєструвала стрибок викликів на 50%. Однак здебільшого обійшлося консультаціями по телефону.

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Повідомляється, що вуглеводні, які згоріли під час пожежі на заводі Lubrizol в минулий четвер, є джерелом неприємних запахів, які заполонили Руан і викликають головний біль і нудоту у жителів.

Загалом, зазначають французькі ЗМІ, пожежа мала негативний вплив на щонайменше 200 французьких муніципалітетів.